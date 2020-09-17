ضبط خلية حوثية تهرب الأسلحة من إيران

المصدر: عدن - البيان

أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، كما ضبطت خلية لتهريب الأسلحة من إيران إلى هذه الميليشيا بالقرب من مضيق باب المندب.

وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة، أنها رصدت مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء مدينة الدريهمي، وسرعان ما تم التعامل معها، وإسقاطها، بالتزامن وإعلان القبض على أفراد خلية حوثية، تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بعد تتبع ورصد بناء على معلومات دقيقة، تتعلق بأفراد الخلية الحوثية ونشاطها ضمن شبكة التهريب الأسلحة.

ووفق الإعلام العسكري، فإنه تم القبض على أفراد الخلية الحوثية لتهريب الأسلحة من قبل خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر في السابع من مايو 2020، بناء على معلومات استخباراتية، إذ اعترضت خفر السواحل قارب يستخدمه أفراد الخلية وعددهم أربعة في عرض البحر قبالة منطقة «ذو باب» مضيق باب المندب، وبحوزتهم جوازات سفر وهواتف ثريا وجهاز تحديد الموقع «ماجلان». وأظهرت نتائج التحقيقات، أن الخلية كانت مكلفة بالتوجه لإيران، وفق خطة تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولاً لميناء بندر عباس في مهمة للتدرب البحري، ومن ثم تهريب شحنة سلاح على متن مركب «كبير».

ووفق بيان الإعلام العسكري، فإنّ مسؤول خلية تهريب الأسلحة علوان فتيني المكنى (أبو رضوان) سبق وسافر إلى إيران مع مجموعة مكونة من أربعة أفراد على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، وهناك تلقت المجموعة تدريبات مختلفة على يد الحرس الثوري لشهر ونصف شملت التمويه والخرائط والـ«جي بي اس» وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات.

وذكر أنّ مسؤول الخلية والمجموعة العائدة من إيران، تولى بعد خوض تدريب هناك نهاية 2015 مهام تهريب الأسلحة الإيرانية في قطاعات مختلفة بحرية وبرية تصل بالأسلحة للحوثيين.

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