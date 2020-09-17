الجزائر… حكم قضائي بسجن وزيرين سابقين

المصدر: (الجزائر - وكالات)

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر أمس الحكم في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات. وقد أدانت المحكمة جمال ولد عباس بـ 8 سنوات حبساً نافذاً ومليون غرامة، والسعيد بركات أدين بـ 4 سنوات سجناً نافذاً ومليون غرامة.

كما أدانت الحكمة بن حبيلس إسماعيل الأمين العام السابق لوزارة التضامن بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار، بينما أدانت بوشناق خلادي الأمين العام بوزارة التضامن سابقاً بـ 3 سنوات حبساً نافذاً، وأدانت جلولي سعيدي مدير التشريفات بعامين حبس.

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