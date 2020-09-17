فقدان أكثر من 200 وثيقة من ملف اغتيال اللواء عدنان الحمادي

المصدر: (عدن - البيان)

كشف المحامون في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي، قائد اللواء 35، في اليمن فقدان أكثر من 200 وثيقة من ملف القضية تتعلق بالمتورطين في التحريض والتمويل لعملية الاغتيال، وكذلك سجل هواتف جميع المتهمين في القضية ومنها محادثات بين المتهم الثاني وقائد في ميليشيا الحشد الشعبي في محافظة تعز.

وخلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، طالب المحاميان نجيب الحاج وتوفيق الشعبي، من القاضي مخاطبة النيابة عن فقدان تلك الوثائق من ملف القضية لأنها تحتوي على معلومات هامة ستوضح مسار القضية.

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