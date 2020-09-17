المغرب يسجل 1692 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 1692 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 92016 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2203795 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المغرب في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1686 حالة.

وتم التأكد من 1921 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 72968.

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