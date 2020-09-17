تحقيقات مع مشتبه بهم بحريق في مرفأ بيروت

المصدر: (بيروت - وكالات)

طلب النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، من قاضي التحقيق الأول في بيروت إجراء التحقيقات في حق كل من أكرم.خ (لبناني)، رائد.ن (لبناني)، محمد.إ (فلسطيني)، ومحمود.خ (لبناني)، وكل من يظهره التحقيق متورطاً بشبهة الإقدام، عن إهمال وقلة احتراز، على التسبب بحريق داخل أحد المستودعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى تلوث البيئة وتلف بضائع مختلفة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وادعى أبو حيدر على المشتبه فيهم، طالباً توقيف الثاني والثالث والرابع وجاهياً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز