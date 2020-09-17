بغداد و«الناتو» يبحثان عمل الحلف بالعراق

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ تطورات مفاوضات استكمال وثيقة الترتيبات التكميلية الخاصة بعمل بعثة الناتو في العراق. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، «أن فؤاد حسين اجتمع مع ستولتنبيرغ في المقر الرئيس للحلف في بروكسل، وجرى بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية التي تهم الجانبين واتفاق التعاون والشراكة المبرم بين الطرفين». ووفق البيان، ناقش الجانبان آخر التطورات بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين لاستكمال وثيقة الترتيبات التكميلية الخاصة بعمل بعثة الناتو في العراق.

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