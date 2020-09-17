فايز السراج يعلن استقالته نهاية أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن فايز السراج، مساء اليوم، رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار بحلول نهاية شهر أكتوبر.

وقال السراج، في كلمة متلفزة "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم"، وذلك حسبما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".

ورحب السراج بما تم "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفاً: "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي احتجاجاً على أداء حكومة السراج.

وكانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لا سيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.

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