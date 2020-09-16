قرقاش ووزير الشؤون الخارجية في مالطا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: وام

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع معالي إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية في جمهورية مالطا - خلال اتصال هاتفي اليوم- العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومالطا وسبل تعزيزها إلى جانب الموضوعات الدولية ذات اهتمام مشترك.

واستعرض معاليه مع بارتولو سبل توطيد علاقات الصداقة و التعاون الثنائي في مختلف المجالات و تطرقا إلى تطورات الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والتوتر في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز