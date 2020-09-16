قرقاش ووزير الشؤون الخارجية في مالطا يبحثان تعزيز التعاون المشترك
بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع معالي إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية في جمهورية مالطا - خلال اتصال هاتفي اليوم- العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومالطا وسبل تعزيزها إلى جانب الموضوعات الدولية ذات اهتمام مشترك.
واستعرض معاليه مع بارتولو سبل توطيد علاقات الصداقة و التعاون الثنائي في مختلف المجالات و تطرقا إلى تطورات الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والتوتر في المنطقة.
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