السيسي يفتتح جامعة مصرية بتكلفة 5 مليارات جنيه

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجامعة المصرية اليابانية التي تعتمد فلسفتها على "استخدام نظم التعليم الأكاديمية اليابانية وتعتمد على الطرق المعملية في التعلم، وإنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متميزة للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، كما تخدم الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، حيث إن للجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية".

وقال رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أحمد الجوهري، إن تكلفة المرحلتين الأولى والثانية للحرم الجديد للجامعة، تقدر بـ5 مليارات جنيه مصري.

وأضاف الجوهري في حواره لصحيفة "الوطن"، أنه لأول مرة يتم إدراج كليات الجامعة على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أنه لم تتم زيادة المصروفات الدراسية للجامعة هذا العام.

وتضم 3 كليات، هي: "كلية الهندسة" وتشمل أقسام هندسة الكترونيات واتصالات، وهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة علوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية. أما "كلية العلوم الأساسية والتطبيقية" فتشمل تخصصات الرياضيات الحسابية والتطبيقية، وتخصص البيوتكنولوجي، وتخصص علوم النانو، وتخصص مواد الطاقة. وأخيرا "كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات"، وتشمل تخصصات الموارد البشرية والمحاسبة ودراسات التراث.

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