السودان يضبط أخطر خلية إرهابية وأكبر كمية متفجرات بالخرطوم

المصدر: د ب ا

أعلنت السلطات السودانية اليوم الاربعاء ضبط أخطر خلية ارهابية وأكبر كمية متفجرات في العاصمة الخرطوم.

ونقل موقع "باج نيوز" السوداني الإلكتروني عن النائب العام تاج السر علي الحبر قوله، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن قوات الدعم السريع نصبت 12 كميناً أسفر عن ضبط 41 إرهابياً ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف العاصمة بأكملها.

وأقر بأن هناك ظاهرة لجماعات إرهابية تؤرق السلطات بالبلاد.

من جانبه، أكد كشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة، القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من المتفجرات.

وأشار إلى أن المتفجرات تشمل 850 لوحا لمادة تي أن تي و3594 كبسولة تفجير و13 لفة سلك تسجيل وأربعة جوالات بودرة نترات.

وكشف عن أن جزءا من المتفجرات المضبوطة استخدمت في محاولة تفجير موكب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في مارس الماضي.

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