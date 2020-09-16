إخماد حريق جديد وسط بيروت

المصدر: ( بيروت- أ.ف.ب )

استفاق اللبنانيون أمس، على نيران اشتعلت في مبنى صممته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد وسط بيروت، بعد أسبوع تخلّله اندلاع حريقين، في مرفأ العاصمة.

ومنذ الصباح، تداول لبنانيون على مواقع التواصل وسط حالة من الذهول صوراً ومقاطع فيديو لحريق نشب داخل المبنى المغلق في أسواق وسط بيروت. وسخروا بمرارة من تكرار مشهد النيران المشتعلة وأعمدة الدخان.

وقال أحد عناصر فوج إطفاء بيروت لصحافيين في المكان: «حين وصلنا كانت النيران قوية جداً»، مشيراً إلى أن «الحريق نشب في العوازل التي تفصل الجزء الخارجي عن الداخلي» من دون أن يتمكن من تحديد سبب اندلاعه.

وسخر لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي من اندلاع حريق ثالث في مدينتهم خلال أيام معدودة، فيما لم يتمكنوا حتى الآن من تخطي هول انفجار المرفأ.

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