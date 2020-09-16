واشنطن: «حزب الله» تهديد لجهود فرنسا بلبنان

المصدر: (باريس - رويترز)

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرنسا، أمس، من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح ميليشيات «حزب الله».وقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوداً دولية لوضع لبنان على مسار جديد، بعد أن دفعته عقود من الحكم المشوب بالفساد إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990، ولكن مبادرته تواجه انتكاسة مع تفويت ساسة لبنان المنقسمين موعداً نهائياً، لتشكيل حكومة جديدة تبدأ بتنفيذ إصلاحات. وكان تم الاتفاق مع ماكرون على هذا الموعد النهائي.

وقال بومبيو في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر»: «سنمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود ماكرون في لبنان».

وأضاف: «لا يمكن أن تدع إيران تحصل على المزيد من المال والنفوذ والسلاح، وفي الوقت نفسه تحاول فصل حزب الله عن كوارثه بلبنان».

وكان ماكرون قال مطلع سبتمبر خلال زيارة للبنان بعد شهر من انفجار مدمر في مرفأ بيروت إن الساسة اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بحلول 15 سبتمبر الجاري. وذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية في أغسطس، أن ماكرون اجتمع مع محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لـ«حزب الله» وأبلغه أن على الحزب أن ينأى بنفسه عن إيران وأن يسحب قواته من سوريا. ولم تنفِ الرئاسة الفرنسية الاجتماع، وهو الأول بين زعيم فرنسي وعضو في حزب الله. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، «إنه سيف ذو حدين بالنسبة لماكرون، فحزب الله جزء من جوهر النظام الحاكم الذي يحتاج لتغيير، وأنا لست على ثقة بإمكان التعامل مع الجناح السياسي لحزب الله من دون التعامل مع جناحه المسلح».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز