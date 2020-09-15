هجوم يستهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في بغداد

المصدر: بغداد - وام

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم، أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة طريق مطار بغداد الدولي، أحدثت بعض الأضرار في السياج الأمني دون وقوع ضحايا.

من جانبها، ذكرت السفارة البريطانية في بغداد أن هجوماً بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية بغداد اليوم، لم يسفر عن إصابات بشرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية، إن المنطقة الخضراء تعرضت فجر اليوم إلى سقوط صاروخي كاتيوشا، جرت معالجتهما في الجو بمنظومة سيرام للدفاع الجوي.

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