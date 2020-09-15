عبد الله بن زايد: السلام سيغير وجه الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان،وزير الخارجية والتعاون الدولي ، إننا نشهد اليوم "فكرا جديدا سيخلق مسارا أفضل وسيغير وجه الشرق الأوسط".

وقال في كلمة خلال حفل توقيع معاهدة السلام مع إسراذيل أن هذه المعاهدة إنجاز تاريخي لكل من أميركا وإسرائيل والإمارات.

وآضاف: "لم تكن هذه المبادرة ممكنة لولا جهود ترامب والفريق الذي سعى بجهد وإخلاص لنصل إلى هنا".

وشكر سموه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "على اختياره السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية مما يعزز إرادتنا المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأكد أن ثمار هذه المعاهدة ستنعكس على المنطقة بأسرها.. وكل خيار غير السلام سيعني دمار وفقر ومعاناة إنسانية.

وقال : "هذه الرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا اليوم ليست شعارا نرفعه من أجل مكاسب سياسية فالجميع يتطلع لخلق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا".

وأضاف "مجتمعاتنا اليوم تمتلك مقومات التنمية الإنسانية التي تؤهلها للنهوض بمستقبل الشرق الأوسط".

وشدد في ختام كلمته على أن السلام يحتاج للشجاعة وصناعة المستقبل تحتاج للمعرفة والنهوض بالأمم يحتاج لإخلاص ومثابرة.. السلام مبدؤنا ومن كانت بداياته صحيحة ستكون إنجازاته مشرقة.

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