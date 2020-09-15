الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لمعاهدة السلام

المصدر: وام

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وبين مملكة البحرين وإسرائيل.

وقال بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت بياناً يوم 15 أغسطس رحبت فيه بالمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل وبياناً آخر يوم 12سبتمبر رحبت فيه بالاتفاق البحريني الإسرائيلي.

وقال ستانو إن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن، ستافروس لامبرينيديس، والعديد من سفراء الدول الأعضاء يشاركون في حفل توقيع الاتفاقين بالعاصمة الأمريكية.

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