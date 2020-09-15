ترامب: يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الذي يشهد توقيع "اتفاق ابراهيم" على بآنه "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط" .

وأكد ترامب خلال اجتماعه مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية والتعاون الدولي أن 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل.

وقال : "لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها"، من دون تسمية هذه الدول.

وأضاف "سنرى دولا متعددة تنضم وأن أشياء رائعة ستحدث وسنرى آنذاك السلام الحقيقي".

وتابع "أعتقد أن الفلسطينيين يرون ما يحدث، أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء".

وكشف عن أن إيران طلبت عقد اتفاق مع الولايات المتحدة وأنه قال لهم أن ينتظوا لما بعد الانتخابات.

وتجري اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

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