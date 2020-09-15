الصحة السعودية تزف خبراً مفرحاً بارتفاع نسبة التعافي إلى 93.29%

المصدر: البيان الإلكتروني

زفت وزارة الصحة السعودية خبراً مفرحاً اليوم الثلاثاء قالت فيه إن نسبة التعافي قفزت إلى 93.29% وارتفاع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 305,022 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتسجيل 1092 حالة شفاء جديدة في المملكة. وتسجيل 33 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة أن مدينة مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى إصابات كورونا في السعودية بـ 62 إصابة. تبعتها المدينة المنورة وسجلت ثاني أعلى إصابات كورونا في المملكة بـ 61 إصابة. ثم جدة بـ 45 إصابة.

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