السيسي ووزير خارجية أرمينيا يبحثان ملفات المنطقة

المصدر: (القاهرة-د.ب.أ)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس مناتساكنيان، حسبما أفاد بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية نشره موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني.

ووفق البيان، أكد السيسي ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.وأضاف البيان أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، حيث تم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب. وطبقاً للبيان، تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

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