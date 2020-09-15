ترحيب أممي

المصدر: (نيويورك- وكالات)

حضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا على الوفاء بمسؤولياتهم، مشيرة إلى تعهدهم باحترام قرارات الأمم المتحدة بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع قائد العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، الأميرال فابيو أغوستيني، إذ رحبت بالجهود الأوروبية، لتعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس. يشار إلى أن فرقاطتين، ألمانية وإيطالية، تشاركان في العملية، منعتا سفينة تجارية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية، يوم الخميس الماضي، وحولتها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوروبي لمزيد التحقيق، وذلك لنقلها شحنة من مادة تعدها الأمم المتحدة عسكرية. وفي 19 يناير الماضي، بحث المجتمع الدولي في قمة برلين سبل حل الأزمة الليبية والعودة للمسار السياسي.

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