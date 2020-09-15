مقتل 10 مسلحين موالين لإيران في شرقي سوريا

المصدر: (لندن- أ.ف.ب)

قتل عشرة مسلحين موالين لإيران، أمس، في ضربات شنتها طائرات، يُرجح أنها إسرائيلية، على شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، في أقصى محافظة دير الزور، وتسببت بمقتل «عشرة مقاتلين موالين لإيران، هم 8 عراقيين وسوريان»، إضافة إلى «تدمير مستودعات ذخيرة وآليات» تابعة لهم. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين، وفق المرصد، لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها. وعلى الرغم من أن تقارير المرصد، ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك.

وأحصى المرصد، في الثالث من سبتمبر الجاري، مقتل 16 مسلحاً موالين لإيران، جراء ضربات رجّح أنها إسرائيلية، كما قتل 6 مقاتلين موالين لإيران، جرّاء غارات مماثلة في ريف البوكمال، في 28 يونيو الماضي.

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