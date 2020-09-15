مقتل 12 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في عملية للجيش الصومالي

المصدر: (مقديشو - وكالات)

لقي 12 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية حتفهم، الليلة الماضية، في عملية نوعية للجيش الصومالي، في مدينة بريري بمحافظة شبيلي السفلى.

وقال قائد الفرقة لـ143 من الجيش الصومالي، الرائد أحمد حسن سياد، إنَّ القوات شنّت عملية على عناصر من الشباب الإرهابية كانت تختفي في قرى تابعة لمدينة بريري، لجمع الإتاوات من السكان. وأضاف في تصريحات صحافية أن القوات الحكومية نجحت في قتل 12 إرهابياً خلال العملية، مشيراً إلى أنها جاءت بعد إخطار من السكان المحليين بوجود العناصر المتطرفة بالمنطقة. وفي وقت سابق من يوم أمس، لقي 6 مسلحين من الشباب حتفهم، بينهم قياديان، في عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات صومالية في المحافظات الجنوبية.

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