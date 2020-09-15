مركز الملك سلمان يدعو لتحرك دولي بأزمة «صافر»

المصدر: (الرياض- البيان، وكالات)‎

طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة النفطية «صافر» الراسية على بعد 4.8 أميال بحرية من «ميناء عيسى النفطي» في محافظة الحديدة.



ونبه المركز إلى ما يترتب على ذلك من تسرب أكثر من مليون ونصف مليون برميل نفط منها إلى البحر الأحمر، وتعريض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر. وأشار إلى تجاهل ميليشيا الحوثي كل المناشدات والتحذيرات التي وجهت لها، ورفضها إجراء الصيانة اللازمة لها، أو السماح لفريق دولي بالتدخل لإنقاذها. وأوضح المركز في بيان أن حال الناقلة «صافر» وصل إلى نقطة حرجة؛ إذ باتت بمقام قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة إنسانية، مؤكداً أن الناقلة معرضة للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب الحوثي.

وحذر المركز من تهالك المنشأة والأنابيب والمعدات الخاصة بها وتعطل منظومة مكافحة الحريق تزامناً مع توقف أعمال الصيانة؛ وهو ما سيتسبب في تسريب الغاز الخامل والنفط الخام. وأورد أنه ربما تنتشر بحيرات النفط المتسرب على امتداد البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب.

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