مجهولون يطلقون النار على أجهزة رصد ويحرقون أخرى في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بمحافظة الطائف.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة، (وجميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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