مقتل 4 نساء جراء سيول في موريتانيا

المصدر: د ب ا

لقيت أربع نساء حتفهن غرقا أمس الأحد جراء السيول الجارفة التي اجتاحت جنوب شرق العاصمة موريتانيا نواكشوط، وذلك حسبما ذكرت مصادر محلية.

وأوضحت السلطات المحلية أن أمطارا غزيرة هطلت أمس الأحد على مدينة باركيول الريفية، التي تبعد 700 كيلومتر جنوب شرق نواكشوط، وتسببت بسيول وفيضانات جرفت خمس نساء عثر على أربع منهن وقد فارقن الحياة، فيما لا زال البحث جاريا عن امرأة خامسة.

يشار إلى أن فيضانات وسيول شهدتها موريتانيا مؤخرا أسفرت عن وفاة عدة أشخاص وخسائر مادية كبيرة استدعت تدخلا من الحكومة وزيارة ميدانية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية الحوض الشرقي تم خلالها إقرار حزمة إجراءات مساعدة للسكان المتضررين جراء الفيضانات السيول وبرنامج لفك العزلة عن بعض المناطق المتضررة.

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