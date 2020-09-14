مصر تؤكد دعمها الكامل لتحالف دعم الشرعية في اليمن

المصدر: وام

أعربت مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وأكدت مصر أيضا على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن، وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

وأدانت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وشددت على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تكفل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثر الحل السياسي، مثمنة كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولا لهذه الأهداف.

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