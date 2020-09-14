وفد مصراتة يستأنف لقاءاته في القاهرة

المصدر: (طرابلس - بنغازي البيان)

استأنف وفد مدينة مصراتة لقاءاته أمس في القاهرة مع عدد من المسؤولين المصريين المهتمين بالملف الليبي، وذلك في إطار العمل على تثبيت وقف إطلاق النار. وأعرب عضو الوفد، وعضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، عن قناعته بأن مصر يجب عليها العمل من أجل تثبيت ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإضافة لدعم العملية السياسية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحل الليبي.واتهم عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة لجاناً إلكترونية تتبع جماعة الإخوان بالعمل على تشويه صورة مصر في ليبيا.

وفي طرابلس، تجمع أمس عدد من عناصر ما يسمى «عملية بركان الغضب» أمام مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة للتعبير عن رفضهم التعيينات الأخيرة التي أقرها رئيس المجلس فائز السراج، وهددوا بالتصعيد في حال عدم التراجع عنها. وكشف وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم عن تعرضه لمحاولة اغتيال بعد وقت قليل من خروجه من اجتماع طارئ مع رئيس المجلس بطرابلس.ودانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان اختطاف الطبيب الجراح عبد المنعم أحمد الثني المعروف بعبد المنعم الغدامسي. وأوضحت أن مندوبها أفاد باختطاف الغدامسي السبت بالقرب من منزله بطرابلس.وأوضحت أن المواطن حسين نوري الغراري (39 عاماً) ومن سكان جنزور قتل بعد شجار وقع مع مسلحين من ميليشيا «فرسان جنزور» بجوار منزله. وعلمت «البيان» أن قيادة الجيش الوطني ستكشف عن آخر التطورات المتعلقة بقضية النفط بعد أن أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان أن القوات المسلحة الليبية نقلت إلى واشنطن التزام المشير خليفة حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع النفط. وينتظر الليبيون أن يتم غداً الإعلان عن هوية رئيس بعثة الأمم المتحدة، والذي أشارت مصادر دبلوماسية أنه سيكون السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف.

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