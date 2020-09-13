سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت سلطنة عمان اليوم الأحد باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في حسابها على تويتر "إن السلطنة ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".

وأعربت السلطنة عن أملها بأن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، الذي اختارته بعض الدول العربية، رافدا عمليا يصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

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