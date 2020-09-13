المشيشي يبحث عن صيغة توافقية

المصدر: تونس- وكالات

استقبل رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس، بقصر الحكومة بالقصبة، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أكد أن رهان الحكومة، يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد، وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي، للحدّ من النزيف، الذي يعرفه الاقتصاد التونسي، مؤكداً أن الحكومة ستكون منفتحة على كل الاقتراحات، من أجل العمل سوياً على إخراج بلادنا من الوضعية الحرجة التي تعيشها في ظل جائحة كوفيد 19.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن اللقاء مع رئيس الحكومة، تناول عديد الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، ورهانات المرحلة الحالية، التي تقتضي العمل المشترك، والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمركزية النقابية.

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