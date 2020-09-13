اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين على طريق بعبدا

المصدر: بيروت - وكالات

اندلعت اشتباكات، مساء أمس، بين الجيش اللبناني ومتظاهرين على طريق قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، ما أدى لإصابة أحد أفراد الجيش، وموجة اعتقالات في صفوف المتظاهرين. ووقعت الاشتباكات خلال محاولة الجيش تفريق تظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس ميشال عون، أطلق خلالها الرصاص في الهواء، لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الجيش بالحجارة.

وقال الجيش اللبناني، إنه يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط قصر بعبدا. ونجحت التظاهرات التي نظمها التيار الوطني الحر، في اختراق حواجز أمنية، وضعت لمنعهم من الوصول إلى مداخل القصر الجمهوري، حيث تعتصم تظاهرة معارضة للرئيس ميشال عون، وتطالب برحيله. ووقعت اشتباكات بين الطرفين، تحت الجسر المؤدي إلى طريق القصر، إلا أن الجيش اللبناني، نجح في السيطرة على الصدامات.

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