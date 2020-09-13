السعودية تعالج 24 ألف مصاب يمني في 5 سنوات

المصدر: الرياض - واس

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بأنه قام منذ عام 2015 بعلاج أكثر من 24 ألف جريح ومصاب يمني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس، أنّ المملكة تواصل عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية علاج الجرحى والمصابين اليمنيين، وتقديم مختلف الخدمات الطبية لهم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث استفاد من هذه الخدمات منذ إنشاء المركز في مايو 2015 حتى الآن أكثر من 24 ألف جريح ومصاب يمني. وأوضح البيان، أنّ المركز عالج 2799 جريحاً داخل المملكة و9014 جريحاً داخل اليمن، ونقل 518 جريحاً ومصاباً لعلاجهم في الأردن والسودان والهند على نفقة المملكة.

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