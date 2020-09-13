المؤبّد بحق مرشد الإخوان بمصر و11 آخرين

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبّد بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و11 آخرين في قضية أحداث عنف بورسعيد.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها في إعادة محاكمة بديع و74 آخرين من قيادات الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013. وعاقبت المحكمة، 56 من المتهمين في القضية بالسجن المشدّد 3 سنوات، وقضت غيابياً على اثنين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات. كما حكمت بالسجن لمدة ستة شهور على ثلاثة، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة شخص واحد.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على عناصر السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

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