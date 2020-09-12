اتفاق دولي لتسمية مبعوث ومنسق جديدين لليبيا

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

اتفق مجلس الأمن أمس الجمعة على تسمية مبعوث خاص جديد إلى ليبيا و«منسق» بعد أكثر من ستة أشهر من الخلاف، على ما أفاد دبلوماسيون.

وسيصوت المجلس مطلع الأسبوع المقبل على مشروع قرار يجدّد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2021 ويحدد هيكل القيادة.

وجاء في مسوّدة القرار أنّ المجلس قرر أن «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص للأمين العام... مع التركيز بشكل خاص على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع».

ووفق النص «سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولاً عن العمليات اليومية للبعثة ومديراً لما يقرب من 200 موظف».

وسيطلب المجلس من الأمين العام أنطونيو غوتيريس «تعيين مبعوثه الخاص دون تأخير».

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