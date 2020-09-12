الرئيس المصري يهنىء ملك البحرين بخطوة السلام التاريخية

المصدر: وام

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين بخطوة السلام التاريخية التي قامت بها بلاده .

وأكد السيسي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء اليوم أن هذه الخطوة ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.

من جانبه أعرب ملك البحرين عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس المصري ولجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة امتداداً للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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