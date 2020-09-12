اعتقال 10 إرهابيين بعمليات نوعية في كركوك شمال العراق

المصدر: بغداد-وكالات

أعلن الجيش العراقي،أمس، اعتقال عدد من الإرهابيين في عمليات لقوات الأمن في مدينة كركوك شمالي العراق، وذلك ضمن حملة لملاحقة الجماعات المتشددة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله إنه «تم القبض على 10 إرهابيين من بينهم 6 قادة، بعمليات نوعية في كركوك»، وأضاف «لليوم الخامس على التوالي، يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك».

وتابع: «بعد أن تم القبض على هذا الإرهابي وصل عدد العناصر الإرهابية الذين ألقي القبض عليهم 10 عناصر، من بين هؤلاء جميعاً 6 قيادات كانت ناشطة في عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى قتل إرهابييْن».

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