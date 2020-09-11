البحرين.. مجلسا الشوري والنواب يرحبان بالاتفاق مع إسرائيل

المصدر: وكالات

رحب مجلسا الشورى والنواب في البحرين fإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في "خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة". بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال بيان رسمي إن الاتفاق يأتي استمرارا لجهود مملكة البحرين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.

وشدد مجلس الشورى ومجلس النواب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأوضح البيان أن "مجلس الشورى ومجلس النواب وإذ يباركان إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين و إسرائيل، فإنهما يؤكدان على أن هذه الخطوة تصب في مصلحة أمن المنطقة و استقرارها وازدهارها، كما وتأتي في سياق النهج البحريني الأصيل والتاريخ العريق في تعزيز الانفتاح والتعايش مع الجميع، والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الأعراق و الديانات".

وأكد المجلسا دعمهما لهذه الخطوة التاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، و"إقامة الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين الذي من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

كما أشادا بالدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وأعرب مجلس الشورى ومجلس النواب عن تأييدهما لقبول مملكة البحرين دعوة الرئيس الأميركي لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض، وقيام وزير الخارجية البحريني بتوقيع إعلان السلام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز