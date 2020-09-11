البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل يحقق أهداف المبادرة العربية

المصدر: وام

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن الزياني قوله في تصريح له إن البحرين تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل واعتبار السلام خيارا استراتيجيا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واصفا هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية وحماية المصالح الوطنية.. وأضاف أن بلاده تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار ودول المنطقة.

واعتبر الزياني أن إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم.

مؤكدا أهمية معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل والتي ساهمت في وقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

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