3 قتلى بتفجير انتحاري في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

قتل 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري اليوم الجمعة، بمدينة كسمايو عاصمة ولاية غوبلاند جنوبي الصومال.

وذكر شهود عيان أن انتحارياً فجّر نفسه بحزام ناسف قرب مقار رسمية منها مقر الشرطة والمحكمة والمسجد الكبير وسط مدينة كسمايو. وأضاف الشهود أيضاً أن التفجير الانتحاري كان يستهدف أيضاً مسؤولين بولاية غوبلاند.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام صومالية محلية، أن رئيس غرفة تجارة كسمايو شافي رابي كاهن، قتل خلال الانفجار، إضافة إلى إصابة عدد من طاقم الحراسة الخاص به.

وسقطت 7 قذائف هاون على الأقل بعدة مناطق في العاصمة الصومالية مقديشو، الليلة الماضية، ما أسفر عن تدمير منازل دون وقوع خسائر بشرية، وفق البيانات الرسمية.

واستهدف القصف مديريات: حمرويني، وحمر ججب، وشنغاني، وابري، ورتا نبدا، وبونطيري، بالإضافة إلى محيط القصر الرئاسي وأجزاء من مطار مقديشو الدولي.

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