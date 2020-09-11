المغرب يسجّل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل 1889 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79767 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2081031 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1491 حالة.

وتم التأكد من 2127 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 61850.

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