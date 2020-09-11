التحالف يدمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه «نجران»

المصدر: عدن - البيان

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال الناطق باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح أمس، من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان والمدنيين بمدينة نجران جنوب المملكة. إلى ذلك، استعادت القوات المشتركة بقيادة اللواء مفرح بحيبح، قائد محور عتق والمسنودة بقبائل مراد زمزم، المبادرة في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب، ونفذت هجوماً واسعاً على المواقع، التي كانت ميليشيا الحوثي قد تقدمت فيها، حيث تم تطهيرها كليا.

ووفق مصادر عسكرية، فإن قوات عسكرية كبيرة يقودها اللواء بحيبح، الذي قاد انتصارات القوات المشتركة من محافظة شبوة وحتى عمق محافظة البيضاء دخلت المعركة، مع وصول تعزيزات إضافية من محور سيئون إلى هناك، واستعادت معظم المواقع التي كانت الميليشيا دخلتها في مناطق الصدارة وفراصيص بجبهة ماهلية.

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