انتخابات مصر البرلمانية الشهر المقبل

المصدر: القاهرة - رويترز

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون أمس، إن مصر ستجري الانتخابات البرلمانية يومي 24 و25 أكتوبر.

وأضاف أنه سيحق للمصريين في الخارج التصويت من 21 إلى 23 أكتوبر. كما أعلنت الهيئة، فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان يوم 17 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجاري. وقال لاشين إن الهيئة وضعت قواعد صارمة للدخول إلى اللجان الانتخابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين في ظل جائحة «كورونا».

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