مقتل مدنيين بانفجار لغم في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرين بجروح خطيرة، أمس، جراء انفجار لغم أرضي في مطعم شعبي ببلدة عيل واق بمحافظة غدو جنوبي الصومال.

وقال رئيس البلدة إبراهيم غوليد آدم، لوسائل إعلام صومالية محلية، إنّ الإنفجار استهدف المطعم وقت الذورة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، جميعهم من المدنيين، فضلاً عن تدمير المبنى بالكامل.

وأضاف إبراهيم أن المصابين بينهم أربع حالات خطيرة جداً، مشيراً إلى أنهم يتلقون العلاج حالياً في مركز لبعثة قوات حفظ السلام الإفريقية «أميصوم» التي تتمركز في المنطقة. وأول من أمس، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب سبعة آخرون بجروح، جراء تفجير انتحاري استهدف مطعماً قرب قصر الرئاسة بالصومال.

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