الديوان الأميري الكويتي: صحة الأمير مستقرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير شؤون ​الديوان​ الأميري في ​الكويت​ عن أن "الديوان الأميري على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على أن الحالة الصحية لأمير البلاد صباح الجابر الأحمد الصباح مستقرة ويتلقى العلاج المقرر".

وأكد الديوان الأميري الكويتي، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "غير صحيحة".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح الصباح، اليوم الجمعة، إن "الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هي صورة غير صحيحة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية.

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