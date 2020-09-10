عيادات «الهلال» المتنقلة تجوب 27 من قرى الساحل الغربي

المصدر: (عدن - البيان)

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التي تسيّرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم خدماتها لسكان القرى البعيدة في الساحل الغربي لليمن ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

العيادة الطبية المتنقلة وصلت أمس إلى قرية المحب التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، واستقبلت عشرات الحالات، حيث تولى الأطباء معاينتهم وتقديم الأدوية المجانية لهم، ضمن خطة تنقل تشمل 27 قرية تقع على خط الساحل الغربي، وهي تفتقر إلى أدنى المقومات الصحية والعلاجية.

الفريق الطبي يقوم بتوفير الخدمات الطبية والأدوية المجانية للسكان المصابين بأمراض القلب، والضغط، والسكر، والحميات المنتشرة، وأمراض الجلد، وغيرها من الأمراض، حيث تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم الخدمات الطبية المجانية لمناطق الساحل الغربي المختلفة، في إطار الأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز