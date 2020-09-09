رئيس الوزراء المصري يدعو إلى الإسراع للتصالح في مخالفات البناء

المصدر: د ب ا

كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء عن وجود محاولات للتصدي لظاهرة البناء العشوائي، داعيا المواطنين إلى الإسراع للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك نزيفا هائلا من الأراضي الزراعية ونتيجة للنمو المنتشر أصبح هناك مد لشبكات الكهرباء والمياه بالقرى، مشيرا إلى أن 40 بالمئة من الريف المصري مغطى بالشبكات، والتكلفة أصبحت تتضاعف.

ولفت إلى أن هناك احتياجا لـ300 مليار جنيه للتغطية، مشددا على أن هذا يتطلب جهدا كبيرا ومستلزمات كبيرة لتغطية الريف المصري مع افتراض شيء واحد هو التوقف عن البناء غير المشروع.

وأوضح أن الدولة تتوسع وتنشئ مدنا جديدة من أجل استيعاب الزيادة السكانية لتوفير بديل للسكن للمواطنين، لافتا إلى أن هدف إنشاء المدن الجديدة توفير السكن للأجيال المقبلة وربطها بشبكات عملاقة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن المبنى المخالف بعد التصالح يصبح رسميا وستتضاعف قيمته المالية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز