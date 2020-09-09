الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية "خدمة العلم" للذكور في الفئة العمرية بين 25 و 29 عاما.

ووقعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية الأربعاء مذكرة تفاهم تشكل إطارا لـ "خدمة العلم" بحلة جديدة بحيث حددت مدتها ب12 شهرا تتضمن 3 أشهر تدريب عسكري و 9 أشهر من التدريب المهني والتقني.

وبث التلفزيون الرسمي الأردني مراسم التوقيع التي رعاها رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي قال "ندشن اليوم معا، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة - الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط".

وأضاف، إن شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا".

وسيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاما بـ"خدمة العلم" إذا كان لائقا صحيا ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

ويمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولار) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

وقال وزير العمل نضال بطاينة خلال مؤتمر صحافي عقب التوقيع إنه "سيتم استدعاء خمسة آلاف شاب في الدفعة الاولى للعام الحالي (2020) من مواليد عام 1995، وسيتم استدعاء 15 ألفا العام المقبل".

وأضاف أن الحكومة والقوات المسلحة ستسعيان الى "زيادة الطاقة الاستيعابية بالتدرج".

وكان الأردن أوقف العمل بخدمة العلم عام 1991.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة ارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 23% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 19% لنفس الفترة من العام الماضي.

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