تسجيل 1941 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت معطيات وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، تسجيل 1941 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 75721 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2039669 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت "هسبريس" بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1427 حالة.

وتم التأكد من 1143 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 57239.

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