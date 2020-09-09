شاهد.. الفيضانات تغرق العاصمة الجزائرية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت الجزائر العاصمة، الثلاثاء، أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وسيول عارمة في ظرف سويعات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر حجم السيول التي أدت إلى غرق سيارات والأنفاق والمحلات التجارية بالمياه.

وانتقد الجزائريون البنية التحتية الهشة لعاصمة البلاد والتي لا يمكنها مواجهة وتحمل المخاطر الطبيعية، كما أعاب مستخدمون على المسؤولين محملينهم نتيجة ما آلت إليه الطرقات التي انهارت أجزاء منها بفعل الأمطار، بحسب "يورونيوز".

وقال مستخدمون إن "وعود المسؤولين كاذبة بحل مشكل انسداد البالوعات الذي لا يزال يراوح مكانه... لنعود كل سنة مع أول قطرة غيث إلى نقطة الصفر نشكو لهم من انسداد البالوعات فيقولوا لنا عليكم بالسباحة".

ولم تسلم حتى المساجد من هذه الأمطار، حيث غرقت قاعات صلاة وفق ما نشره مستخدمون.

ولم يتم الإعلان عن سقوط أي ضحايا من قبل السلطات المحلية، غير أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في بيان أكد أن الأمطار الغزيرة ستستمر في التساقط على مستوى 22 ولاية (محافظة) من بين 48 ولاية تحصيها البلاد، مضيفة أن كمية الأمطار ستتراوح بين 30 إلى 40 مم.

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