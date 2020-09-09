توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي 15 سبتمبر في البيت الأبيض

المصدر: سكاي نيوز



أميركا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي



قال مسؤولون أمريكيون، أمس الثلاثاء، إنه من المقرر أن توقّع إسرائيل والإمارات اتفاقهما للسلام في حفل يقام بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الجاري.

وصرح المسؤولون، بأن وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين من المرجح أن يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سيحضران حفل التوقيع على معاهدة السلام بين البلدين، زفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الحفل سيكون إما في الحديقة الجنوبية أو في حديقة الزهور أو بالداخل حسب الطقس، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وفي تغريدة على حسابها على تويتر، قالت مديرة مدير التواصل الاستراتيجي في الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة إن الشيخ عبدالله بن زايد يترأس الأسبوع المقبل وفدا تاريخيا من كبار المسؤولين الإماراتيين إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في "تويتر" إن "مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف نتانياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز