لا نائب للرئيس في الجزائر

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

بعد أن اقترحت لجنة الخبراء في مسودة الدستور في الجزائر، استحداث منصب نائب للرئيس لأول مرة لكي يكون سنداً للرئيس في ممارسة مهامه، تراجعت عن هذا الاقتراح أمس حيث لم يظهر أي أثر للمادة الدستورية التي كانت تقترح إمكانية تعيين نائب رئيس ضمن الوثيقة المعدلة للدستور، والتي أحيلت مساء أول من أمس على البرلمان، ليبدأ مناقشتها أمس ويصوت عليها غداً الخميس.

ونشرت «البيان» أول من أمس، تقريراً بعنوان «ما الجدوى من استحداث منصب نائب الرئيس في الجزائر؟»، تساءلت فيه عن الصلاحيات الممنوحة لنائب الرئيس، خاصة وأن المسودة تحدثت عن إمكانية رئيس الجمهورية تعيين نائب له وليس وجوباً، كما أنها لم تحدد أية صلاحية لهذا المنصب، وهل يكون منتخباً مع رئيس الجمهورية أو يكون مساعداً له فقط، أو يبقى تعيينه مرتبطاً بظرف سياسي معين.

في الأثناء، اعتبر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، أن التعديل الدستوري يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة القانون وسيلبي مطالب الحراك الشعبي.

وأوضح جراد أن الدستور الجديد يعد محطة مفصلية مهمة للجزائر لأنه سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد وسيشكل قطيعة تامة مع أخطاء الماضي. وأوضح أن «وضع دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الذي صدح بھا الشعب يوم 22 فبراير 2019».

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