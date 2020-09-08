روما: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تطور هام لتوازن الشرق الأوسط

المصدر: روما - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل يمثل تطوراً هاماً لتوازن الشرق الأوسط.

وأضاف دي مايو، في مقابلة صحفية، أن بلاده حافظت دائماً على موقف متوازن وحواري مع العالم العربي ومع إسرائيل، ما سمح لروما باكتساب المصداقية، وما سيسمح بدوره اليوم بدعم إعادة إطلاق العلاقات الإيجابية بين البلاد.

وأعرب دي مايو عن أمله في أن يتخذ تعليق ضم إسرائيل أراضي لها بموجب المعاهدة طابعاً دائماً ويفضل استئناف المفاوضات بين الطرفين على أساس حل الدولتين العادل والمستدام الذي يمكن أن يشكل حقاً نقطة تحول لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

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